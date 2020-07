(HÀI HƯỚC) Cựu sao Chelsea làm vỡ... tan tành cúp vô địch mới nhận

Đánh bại FC Khimki trong trận chung kết Cúp Quốc gia vừa qua, Zenit St. Petersburg chính thức lên ngôi vô địch để mang về thêm một danh hiệu cho mùa bóng năm nay, sau khi giành ngôi vương ở giải VĐQG Nga.

Trong ngày đăng quang, một sự cố "dở khóc dở cười" đã diễn ra khi đội trưởng Branislav Ivanovic lóng ngóng... làm vỡ chiếc cúp vô địch.

We love a dropped trophy. Here's Branislav Ivanović this evening making a meal of lifting the Russian Cup. pic.twitter.com/5VA7EnMPuN

Chiếc cúp vô địch vừa được cựu sao nâng lên thì ngay lập tức đã bị đánh rơi xuống đất, vỡ tan tành khiến những đồng đồng đội phía sau chỉ còn biết ôm đầu ngao ngán.

Sau đó, các cầu thủ Zenit đã cố gắng tìm cách.... gắn từng mảnh vỡ và cố dùng phần còn lại của đế cúp để tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.

Another angle of Zenit dropping a trophy made of glass 🏆 😳



Their reaction is priceless 🤣 🤣



🎥 : @zenit_spbpic.twitter.com/JsAc5rV2q3