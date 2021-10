(Cúp C1) Jorginho tỏa sáng, Chelsea vùi dập Malmo

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã mang về thêm cho mình 3 điểm sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Malmo

Tại lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League năm nay, Chelsea chỉ phải đối đầu với Malmo, đội bóng chưa giành được điểm số nào và chưa ghi được bàn thắng nào sau hai lượt đấu. Trước đối thủ đang không có được phong độ tốt, đoàn quân HLV Thomas Tuchel được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành thêm 3 điểm ở trận này.

Những gì diễn ra trên sân cũng đã phản ánh được điều này. Chelsea tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Sức ép mà đội chủ nhà tạo ra cũng đã giúp họ mở tỷ số ngay phút thứ 9 sau cú dứt điểm đẹp mắt của Andreas Christensen.

Chelsea tiếp tục hưng phấn sau bàn thắng này. Đến phút 18, Romelu Lukaku đã giúp đội bóng nước Anh hưởng một quả phạt đền sau tình huống đi bóng lắt léo của mình. Từ khoảng cách 11m, Jorginho đã dễ dàng đánh bại thủ môn của Malmo để gia tăng cách biệt lên thành hai bàn. Dẫu vậy, Chelsea lại thiệt quân sau tình huống này khi Romelu Lukaku không thể tiếp tục thi đấu và bị rút ra, thay thể bởi Kai Havertz.

Tuy nhiên, do đã dẫn trước với cách biệt an toàn, Chelsea sau đó đã chơi khá ung dung. Các nhà ĐKVĐ châu Âu tiếp tục thi đấu lấn lượt và tạo ra được thêm cơ hội để ghi bàn thắng thứ ba, nhưng lại không tận dụng được. Hiệp 1 từ đó đã khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về The Blues.

Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được Chelsea duy trì. Trong khi đó, Malmo lại tỏ ra quá yếu ớt trong việc chống đỡ. Kết quả là, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, từ phút 48 đến phút 57, đoàn quân HLV Tuchel đã ghi liền hai bàn nhờ công của Kai Havertz và pha đá phạt đền thành công thứ hai của Jorginho ở trận này.

Gần như cầm chắc chiến thắng trong tay, nhà cầm quân người Đức đã rút các trụ cột ra nghỉ. Chelsea sau đó cũng không tấn công dồn dập nữa. Tỷ số 4-0 cũng đã duy trì cho đến hết trận.

Với thắng lợi này, Chelsea đang có 6 điểm sau 3 lượt trận. Họ vẫn đang kém Juventus 3 điểm, đội cũng vừa thắng Zenit 1-0.