(Cúp C1) Chelsea đón kỷ lục tệ hại nhất sau gần 30 năm

Trong lịch sử dự cúp châu Âu của mình, chưa từng lĩnh nhận đến 7 bàn thua tại một vòng knock-out. Tuy nhiên sau trận thua 1-4 trước ở lượt về vòng 16 đội 2019/20, đoàn quân của Frank Lampard đã biến điều không mong đợi này trở thành sự thật.

Tại trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, The Blues đã chơi tệ hại và để thua 3-0. Ở lần tái đấu, họ còn gặp vô vàn khó khăn khi không thể mang đến nước Đức những trụ cột quan trọng như Willian, Pulisic hay Azpilicueta...

Chuyện gì đến đã phải đến, Chelsea liên tục bị chọc thủng lưới dễ dàng, với hai bàn cho mỗi hiệp. Chiều ngược lại, họ chỉ tìm được một bàn danh dự của Tammy Abraham ở cuối hiệp một, nhưng chừng đó là quá ít ỏi.

Thất bại với tổng tỷ số 7-1 cũng nâng số bàn thua của đội bóng đến từ phía Tây London ở Champions League mùa này lên con số 16.

7 - Chelsea have shipped seven goals in a two-legged European tie for the first time in their history. Porous. pic.twitter.com/kBC7lCZuXV