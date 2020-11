(Cúp C1) 11 cầu thủ nhiễm COVID-19, Ajax khủng hoảng nặng

Mới đây, Amsterdam xác nhận đã có tới 11 cầu thủ của đội một (6 người) và Jong Ajax (5 người) có kết quả dương tính với COVID-19.

Điều này khiến cho đội bóng của HLV Erik ten Hag phải đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng trầm trọng trước chuyến làm khách đến sân của Midtjylland tại lượt trận thứ 3 vòng bảng .

Dự kiến, đội bóng giàu thành tích bậc nhất tại sẽ hành quân đến Đan Mạch chỉ với 17 cầu thủ. 5 trong số 6 cái tên vắng mặt là trụ cột của đội bóng, gồm Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Dusan Tadic, Andre Onana và Maarten Stekelenburg.

Khó khăn chưa dừng lại tại đó, lúc này, Kjell Scherpen, thủ thành số ba đang là sự lựa chọn duy nhất trong khung gỗ của đội bóng. Nếu người gác đền này gặp phải chấn thương hoặc bị truất quyền thi đấu, thuyền trưởng 50 tuổi sẽ buộc phải sử dụng thủ môn bất đắc dĩ.

