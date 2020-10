(COVID-19) Nhận kết quả âm tính, Rooney vẫn phải cách ly

Hôm thứ Năm tuần trước, cựu đội trưởng - tiền đạo Wayne Rooney - tiếp đón một người bạn tại nhà riêng

Đến đầu tuần này, anh phải "sốc nặng" vì phát hiện ra người này phá luật cách ly để ra đường, bất chấp việc đang mắc COVID-19.

Do thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận gặp trong khuôn khổ giải Championship trước khi biết tin, chân sút 34 tuổi trải qua một phen hoảng hốt do có nguy cơ trở thành nguồn lây nhiễm lớn.

Tuy nhiên, ngôi sao người sau đó đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì "thoát" được các rắc rối liên quan.

Chia sẻ ở bài đăng trên mạng xã hội, cầu thủ kiêm trợ lý HLV xác nhận bản thân có kết quả xét nghiêm âm tính:

Dù vậy, anh cũng bày tỏ sự thất vọng vì buộc phải thực hiện cách ly và bỏ lỡ một vài trận đấu sắp tới.

Just received the news that my covid-19 test has shown I do not have the virus. Delighted for myself and family but obviously angry and disappointed that I now have to self-isolate and miss vital games for @dcfcofficial