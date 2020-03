COVID-19: Khi nào Champions League và Europa League trở lại?

Cập nhật lịch thi đấu của UEFA Champions League và UEFA Europa League, sau khi thay đổi vì ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Mới đây, trong cuộc họp với các liên đoàn thành viên, LĐBĐ chân Âu (UEFA) đã quyết định lùi thời gian tổ chức Giải Vô địch châu Âu (Euro) sang năm 2021 do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 lên toàn cầu.

Trước đó, đã có những câu hỏi được đặt ra về "số phận" của UEFA và UEFA khi nhiều giải VĐQG châu Âu bị hoãn đến đầu tháng Tư. Việc UEFA lùi thời điểm tổ chức Euro sang năm tới sẽ giúp các CLB tham dự hai sân chơi nói trên "dễ thở" hơn rất nhiều.

Như vậy, khi nào thì Champions League và Europa League trở lại? Hãy cùng GOAL tìm hiểu trong bài viết này!

Khi nào thì Champions League sẽ trở lại thi đấu?

UEFA lên kế hoạch tổ chức trận chung kết Champions League vào ngày 27/6 tại sân vận động Ataturk thuộc thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, vẫn chưa có thêm thông báo nào xung quanh các trận đấu còn lại ở vòng knock-out.

Việc dời Euro sang năm 2021 sẽ giúp lịch thi đấu được nới lỏng thêm và cho phép các giải VĐQG hoàn thành trong tháng Sáu này. Hiện tại, hàng loạt giải đấu như Ngoại hạng , , , , ... đều đã hoãn đến đầu tháng Tư - khi còn nhiều vòng đấu chưa diễn ra. Trong đó, vẫn chưa có bất cứ sân chơi nào tìm ra nhà vô địch.

Việc tổ chức Champions League sẽ phụ thuộc vào lịch thi đấu mới của các giải VĐQG. Hiện tại, UEFA dự tính các cúp châu Âu có thể tiếp tục thi đấu từ giữa tháng Tư (trong trường hợp khả quan nhất).

Tuy nhiên, trong thời điểm dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội, ngày mà bóng đá trở lại với khán giả có thể sẽ còn rất xa.

Có một điều đáng chú ý là Chung kết UEFA Champions League sẽ phải diễn ra ngay trước mốc thời gian ngày 30/6 - thời điểm mà hợp đồng của nhiều cầu thủ sẽ đáo hạn.

Kết quả vòng knock-out Champions League sẽ được định đoạt ra sao?

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì về thay đổi xung quanh thể thức thi đấu tại UEFA Champions Legaue.

Với việc LĐBĐ châu Âu cũng đang phải "chạy deadline" để hoàn thành cúp châu Âu trước ngày 30/6, đã có môt số gợi ý về cách rút ngắn lịch trình cho Champions League cũng như Europa League.

Theo đó, lượt về của các cặp đấu vs , vs , vs và vs sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Sau đó, từ vòng Tứ kết, các trận đấu sẽ chỉ diễn ra trong một lượt.

Ngoài ra, cũng có một gợi ý khác rằng khi 4 cái tên mạnh nhất được xác định, UEFA sẽ cho các đội bóng này tập trung và thi đấu một cách nhanh chóng để tìm ra ngôi vương, thay vì các khâu chuẩn bị từ bán kết - chung kết như trước đây, tránh gây lãng phí thời gian.

Ở mùa giải 2018/2019, hai đội bóng góp mặt tại Chung kết là và được nghỉ gần một tháng (từ ngày 8/5 đến ngày 1/6) sau khi vượt qua vòng bán kết.

Khi nào thì Europa League sẽ trở lại thi đấu?

Europa League cũng bị gián đoạn khi vòng 16 đội đang diễn ra. UEFA cũng có thể sử dụng phương án giải quyết cho đấu trường này giống như phương án áp dụng ở Champions League: Thi đấu nhanh chóng và tập trung nhằm sớm tìm ra nhà vô dịch.

Hai cặp đấu gồm vs và vs thậm chí còn chưa đá trận lượt đi, nên cũng có thể rút ngắn lại

Trận chung kết Europa League dự kiến sẽ thi đấu vào ngày 24/6 hoặc 25/6 trên sân vận động Energa Gdansk ( ), ít ngày trước khi chung kết Champions League diễn ra.

Các trận đấu nào ở Champions League và Europa League đã bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19?

Ở Europa League, hai cặp đấu Inter vs Getafe và Sevilla vs Roma đã bị hoãn trước khi UEFA ra thông báo hôm 13/3 vừa qua. Các cặp đấu khác đều đã thi đấu xong trân lượt đi.

Ở Champions League, đã có 4 đội giành vé vào Tứ kết là , , và