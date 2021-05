Có Cavani, MU còn cần Harry Kane?

Trong bối cảnh Cavani đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với MU, liệu CLB này còn cần thiết chi ra số tiền hơn 100 triệu Bảng cho Harry Kane?

Ở mùa giải năm nay, Tottenham Hotspur đang trải qua những tháng ngày đầy rẫy sự thất vọng. Đã từng có lúc, Gà trống thành London vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng, nhưng rồi, đội bóng này cũng nhanh chóng hụt hơi. Để rồi giờ đây, họ phải đối mặt với việc không thể lọt vào top 4, đồng nghĩa là không thể giành vé tham dự đấu trường cấp cao nhất châu Âu, Champions League.

Bộ mặt rệu rã của Spurs cũng khiến cho nhiều trụ cột cảm thấy chán nản và bóng gió về việc ra đi. Harry Kane là một trong số đó. Chàng tiền đạo người Anh đã có tới 8 mùa giải gắn bó với đội bóng này. Anh dành tất cả những gì tốt đẹp nhất để cống hiến cho Tottenham, thế nhưng những thứ được nhận lại chỉ toàn là nỗi thất vọng.

Suốt nhiều năm qua, thành tích tốt nhất mà Spurs đạt được chỉ là ngôi Á quân Champions League 2018/19. Chính vì vậy, với đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu châu Âu, chuyện Kane muốn ra đi để tìm kiếm vinh quang là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tiền đạo sinh năm 1992 trải lòng:

"Tôi không thể nói có, cũng không thể nói không. Tôi luôn yêu Tottenham. Nhưng nếu tôi cảm thấy đội bóng không tiến bộ như một tập thể hoặc đi đúng đúng hướng, thì tôi phải suy nghĩ". "Tôi là cầu thủ đầy tham vọng. Tôi muốn cải thiện và trở nên tốt hơn. Tôi muốn trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu. Tất cả phụ thuộc vào những gì xảy ra với một Tottenham theo đúng nghĩa một tập thể và cách chúng tôi tiến bộ cùng nhau. Vì vậy, không có gì đảm bảo tôi sẽ gắn bó với Tottenham mãi mãi, nhưng cũng không phải là không".

Thời điểm hiện tại, đang có nhiều ông lớn để mắt tới Harry Kane và Manchester United nổi lên như một ứng viên sáng giá nhất. Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang cho thấy sự hồi sinh đáng kỳ vọng nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó để chạm đến thành công. Và có lẽ, đó là khả năng tận dụng cơ hội và săn bàn của những trung phong, thứ mà Anthony Martial hay Marcus Rashford chưa thể làm tốt.

Có thể coi tiền đạo sinh năm 1992 là mảnh ghép hoàn hảo cho đội chủ sân Old Trafford trong tham vọng trở lại đỉnh cao, thế nhưng, nếu muốn có được chữ ký của chân sút người Anh, Quỷ đỏ sẽ phải cân nhắc bỏ ra số tiền lên tới hơn 100 triệu Bảng. Đây thực sự là một bài toán không hề đơn giản cho đội chủ sân Old Trafford trong thời buổi tài chính kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đặc biệt hiện tại, MU đã có Edinson Cavani. Với kinh nghiệm và sự già dơ của mình, cầu thủ người Uruguay luôn biết cách để lại điểm nhấn mỗi khi được trao cơ hội vào sân thi đấu. Trong 35 lần ra sân ở mùa giải năm nay, cựu sao PSG đã có 14 bàn thắng và đóng góp 4 đường chuyền thành bàn cho Manchester United dù chỉ thường xuyên xuất hiện từ băng ghế dự bị. Ở tuổi 34, trong khi nhiều cầu thủ đang bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp thì Cavani vẫn sung sức, vẫn đầy nhiệt huyết và thăng hoa qua từng trận đấu.

Bản hợp đồng gia hạn thêm một năm chính là món quà xứng đáng mà HLV Ole Gunnar Solskjaer dành tặng cho những nỗ lực tỏa sáng của cậu học trò:

"Cậu ấy biết cảm xúc của tôi, cậu ấy biết tôi rất muốn cậu ấy ở lại thêm 1 năm nữa, chúng tôi đã nói chuyện về việc đó. Tôi hiểu năm nay rất khó khăn, nhưng tôi đã hứa với cậu ấy là Old Trafford và Manchester sẽ trở nên rất khác nếu có người hâm mộ trong sân vận động".

Cavani cũng như một người anh luôn quan tâm, chăm sóc những người đàn em. Còn nhớ trong chiến thắng hủy diệt 9-0 của Quỷ đỏ trước Southampton ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, Cavani đã tận tình chỉ dạy Marcus Rashford cách đọc trận đấu, di chuyển không bóng và kết liễu những cơ hội. Tiền đạo người Anh tiếp thu nhanh chóng và có được bàn thắng ngay trong trận đấu ngày hôm đó.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, chân sút sinh năm 1987 còn mang đến những kinh nghiệm quý giá giúp những tài năng trẻ của Quỷ đỏ hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Đây cũng chính là điểm nổi bật của anh so với Harry Kane.

Rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, Cavani đang chiếm được thiện cảm không chỉ của những cổ động viên mà quan trọng hơn, đó là lòng tin từ ban huấn luyện cũng như những người đồng đội. Sự ổn định của Cavani trên hàng công phần nào giúp đội chủ sân Old Trafford tiết kiệm được khoản tiền lớn trên thị trường chuyển nhượng, thứ mà họ có thể sẽ đầu tư để có được sự phục vụ của Kane.

Với hơn 100 triệu Bảng khi không ký hợp đồng với Harry Kane, Manchester United hoàn toàn có thể mang về những cái tên chất lượng như Declan Rice hay Pau Torres để cải thiện khả năng thu hồi bóng của hàng tiền vệ, điều mà cả McTominay và Fred đều chưa đáp ứng được ở mùa giải này. Bên cạnh đó, một trung vệ đẳng cấp để san sẻ công việc với Harry Maguire và Victor Lindelof cũng là vị trí mà chiến lược gia người Na Uy nên để mắt tới.

Với Harry Kane đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Manchester United sẽ phần nào yên tâm hơn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trong vài năm sắp tới. Còn về phía Cavani, người đã chạm mốc 34 tuổi, anh sẽ không thể là kế hoạch lâu dài của đội chủ sân Old Trafford, nhưng ngay ở mùa giải năm sau, anh hoàn toàn đủ năng lực để nâng cao chất lượng đội hình của Quỷ đỏ, giúp họ sẵn sàng cạnh tranh những mục tiêu quan trọng. Rõ ràng việc lựa chọn ai để đảm nhiệm vị trí trung phong của MU ở thời điểm hiện tại là một bài toán khó khiến HLV Solskjaer cũng như ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải đau đầu cân nhắc.