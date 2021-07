(Chuyển nhượng) Vì sao Chelsea cần mua gấp Haaland?

Chelsea rất cần một chân sút xứng tầm để chinh phục đỉnh cao ở mùa giải sắp tới và Haaland là lựa chọn bắt buộc.

Sau khi giành chức vô địch Champions League 2021, Chelsea được coi là ứng cử viên sáng giá cho các danh hiệu ở mùa giải tiếp theo. Tỉ lệ thành công của The Blues có lẽ sẽ phụ thuộc vào những chữ ký mà họ mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo.

Vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước khi hạn chót của kỳ chuyển nhượng là ngày 31/8, vì vậy Chelsea có thể thoải mái cân nhắc để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Vào giai đoạn này năm ngoái, The Blues đã hoàn tất cuộc đàm phán với Timo Werner và Hakim Ziyech dù TTCN còn chưa chính thức mở cửa. Không chỉ vậy, các cuộc thương thảo với Kai Havertz và Ben Chilwell thời điểm đó cũng đã gần xong.

Haaland là mảnh ghép Chelsea còn thiếu.

Giờ đây, nếu hỏi CĐV Chelsea rằng ai là cầu thủ họ mong muốn đến London nhất lúc này, có lẽ số đông sẽ nói ra một cái tên: Erling Haaland. Theo nhiều nguồn tin, The Blues cũng đang có ý định phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của mình để có được chân sút người Na Uy.

Nhu cầu về một tiền đạo mới càng được đẩy lên cao sau khi Olivier Giroud đã bật đèn xanh để gia nhập AC Milan, cùng bản hợp đồng trị giá 1,7 triệu bảng có thể đi đến thống nhất bất kỳ lúc nào trong mùa Hè này. Vị trí của Giroud để lại cần được lấp đầy. Nhưng, điều đó không có nghĩa đó là dấu hiệu cho việc Chelsea sắp mua một tiền đạo mới, nhất là với mục tiêu như Haaland.

Chelsea hiểu rõ rằng đưa Haaland rời Borussia Dortmund vào mùa Hè này là rất khó. BVB có xu hướng chỉ bán 1 cầu thủ ngôi sao mỗi năm, và năm nay là Jadon Sancho - người đã gia nhập Manchester United với giá 73 triệu bảng.

Vì vậy, việc để mất một ngôi sao khác là Haaland sẽ là điều mà Dortmund không hề mong muốn. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi Dortmund tìm lại phong độ vào cuối mùa giiar trước để giành quyền tham dự Champions League với tư cách top 4 Bundesliga.

Đảm bảo một vé dự Champions League giúp Dortmund yên tâm về tài chính. Tháng 8/2020, khoản lỗ của CLB là 43,9 triệu Euro, và dự đoán cho 12 tháng tiếp theo sẽ là 75 triệu Euro. Nếu Dortmund xuống chơi ở Europa League, doanh thu của họ sẽ giảm, và họ sẽ không còn cách nào khác là phải bán cầu thủ. Tuy nhiên, khi tình hình tài chính được cải thiện, Dortmund sẽ không muốn để Haaland rời đi sớm.

Số bàn thắng ấn tượng Haaland ghi được cho Dortmund trong 2 mùa giải qua.

Dù vậy, khả năng Haaland chuyển sang Stamford Bridge vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, bởi ông chủ Roman Abramovich đang sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để có được cầu thủ 20 tuổi.

Lý do Chelsea muốn xúc tiến mua Haaland ngay bây giờ là bởi vào năm tới, một điều khoản giải phóng trị giá 75 triệu Euro sẽ có hiệu lực, điều này sẽ khiến The Blues có nhiều sự cạnh tranh hơn. Các đội bóng như Real Madrid và Barcelona không có khả năng trả hơn 100 triệu bảng cho một cầu thủ vào lúc này do tác động của đại dịch lên tài chính CLB.

Chelsea đã nỗ lực trong hơn 18 tháng qua để có được các điều khoản hợp lý hơn với người đại diện của Haaland, Mino Raiola. Ông cũng là nhân tố chính giúp Manchester United đánh bại Chelsea để giành được chữ ký của Romelu Lukaku vào năm 2017. Để có được ngôi sao của Dortmund, bên cạnh phí chuyển nhượng, Chelsea còn phải trả một khoản tiền không nhỏ cho Raiola và người cha Alf-Inge Haaland.

Raiola được cho là cũng đang mong muốn tiền đạo 20 tuổi trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, vượt qua mức lương của người đang nhận đãi ngộ hàng đầu của Chelsea là N'Golo Kante (đang ở mức 290.000 bảng/tuần).

Chelsea cần Haaland cho những tham vọng lớn tiếp theo.

Gần đây Chelsea được đồn là sẽ đưa ra đề nghị trị giá 150 triệu bảng trong tuần này. Cho dù vậy, Dortmund không muốn bán vào năm nay kể cả khi giá trị của Haaland sẽ giảm đi phần nào trong năm sau.

Nếu như trong trường hợp đó, Chelsea không mua được Haaland, họ sẽ phải làm gì? Chắc chắn thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ không có đủ lực lượng để đua vô địch Premier League mùa tới. The Blues chỉ ghi được 58 bàn thắng ở Premier League mùa trước, đứng thứ 8 trong tổng số 20 đội.

Werner gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và tiếp tục cho thấy tâm lý thiếu tự tin khi thi đấu cho ĐT Đức ở Euro 2020. Trong khi đó, Tuchel rõ ràng không đánh giá cao Tammy Abraham , khi cầu thủ này chỉ có 230 phút thi đấu sau khi Tuchel tiếp quản ghế HLV trưởng vào tháng Giêng. Bản thân Abraham cũng đang muốn rời khỏi Stamford Bridge để có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Hy vọng còn lại là Havertz, người hùng Champions League khi đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới Manchester City để giúp Chelsea lên ngôi vô địch. Anh đang càng ngày phát triển trong vai trò tấn công, nhưng liệu đã đủ khả năng để trở thành chân sút ghi được 20 bàn thắng mà bất kỳ đội bóng vô địch nào đều cần có?

Trong khi đó, Haaland hoàn toàn có thể chấm dứt những lo lắng này của đội bóng London. Anh đã ghi 57 bàn cho Dortmund sau 59 lần ra sân. Tài năng của chân sút này cũng được HLV Pep Guardiola đánh giá rất cao:

“Không dễ để ghi nhiều bàn thắng như vậy ở độ tuổi của Haalan. Cậu ấy mới 20 tuổi và những con số đã phản ánh chính xác điều này. Đạt được con số đó là bởi cậu ấy đủ khả năng ghi bàn bằng chân phải, chân trái, từ những pha phản công và cả trong vòng cấm".

Đương nhiên, ngoài Haaland, Chelsea có thể mua một tiền đạo khác, nhưng cũng không có quá nhiều cái tên sáng giá. Chelsea thích Harry Kane nhưng Tottenham không muốn mất ngôi sao sáng nhất cảu mìn. Lukaku cũng đang rất hạnh phúc ở Inter Milan và anh cũng chuẩn bị gia hạn hợp đồng để tiếp tục ở lại San Siro.

Nếu đủ quyết tâm, The Blues cũng có thể đưa cho Inter một đề nghị khoảng 100 triệu bảng. Nhưng một khi đã chọn tiền đạo người Bỉ, Chelsea sẽ không cần đến Haaland vào mùa sau.

Mặt khác, Chelsea có thể tìm một giải pháp thay thế bằng một tiền đạo rẻ hơn, như cách họ mua Giroud từ Arsenal với giá 18 triệu bảng hồi năm 2018. Nhưng với một người như Tuchel, luôn đặt ra kế hoạch lâu dài để chinh phục Premier League và Champions League, ông có hài lòng khi đặt hy vọng vào một phương án tạm thời sẽ tỏa sáng để cứu hàng công của mình không?

Quyết định tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ Haaland rõ ràng không dễ trả lời. Tuchel sẽ phải cân nhắc rất kỹ bởi đây có thể là thời điểm quan trọng sẽ quyết định The Blues có lên đến một tầm cao mới trong những năm tới hay không.