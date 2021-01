(Chuyển nhượng MU) HLV Solskjaer triệu hồi sao trẻ Amad Diallo

Tài năng trẻ Amad Diallo sắp sửa hội quân cùng Manchester United, thay vì ở lại Atalanta theo dạng cho mượn đến cuối mùa.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, đã chi ra số tiền 37 triệu Bảng để chiêu mộ tài năng trẻ Amad Diallo từ . Tuy nhiên, vì chưa hoàn tất những thủ tục liên quan đến giấy phép lao động nên cầu thủ sinh năm 2002 chỉ có thể chuyển tới Old Trafford vào đầu năm 2021.

Mới đây, phía đội bóng Italia cũng ngỏ ý mượn Diallo tới hết mùa giải. Dẫu vậy, tiền đạo 18 tuổi vẫn bày tỏ mong muốn cập bến Quỷ đỏ trong thời gian sớm nhất có thể.

Trên trang Twitter cá nhân, cầu thủ trẻ người Bờ Biển Ngà đăng tải tấm ảnh đang bay tới để hoàn tất những thủ tục cuối cùng, trước khi gia nhập MU.

Sau chiến thắng 2-1 trước hồi cuối tuần, HLV Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ về thương vụ này:

"Chúng tôi đã hoàn thành tất cả các thủ tục và không còn bất kỳ trở ngại nào. Amad sẽ sớm chuyển đến đây". "Tôi rất vui mừng vì sự gia nhập của cậu ấy. Tất nhiên, Amad phải học cách chơi bóng ở Ngoại hạng , giải đấu có trình độ khác hoàn toàn so với những nơi cậu ấy từng thi đấu. Chúng tôi sẽ cho cậu ấy thời gian để phát triển và thể hiện bản thân".

Amad Diallo looks to be on his way to Manchester ✈️ pic.twitter.com/IqnusBtfcH

Ở mùa giải năm nay, Diallo mới chỉ có 2 lần ra sân trong màu áo Atalanta. Đó cũng là lí do vì sao HLV Solskjaer quyết định gọi anh tập trung cùng Man United thay vì ở lại Italia thêm nửa mùa giải nữa.

Nhiều khả năng, Diallo sẽ gia nhập U23 Man United cùng Facundo Pellistri để làm quen với môi trường bóng đá Anh sớm nhất có thể.