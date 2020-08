(Chuyển nhượng Chelsea) Sau Thiago Silva, Lampard chuẩn bị đón thêm tân binh "0 đồng"?

Đội chủ sân Stamford Brigde liên tục thực hiện các phi vụ chuyển nhượng gây xôn xao giới mộ điệu.

được cho rằng đang tiến đến những bước cuối cùng để hoàn tất chiêu mộ tuyển thủ U21 Malang Sarr. Đáng chú ý, The Blues sẽ không mất một xu nào cho phi vụ này, do hậu vệ 21 tuổi đang trong trạng thái tự do.

Trước đó, cầu thủ từng có 4 mùa giải khoác áo Nice đã nhận được sự quan tâm từ hàng loạt CLB ở và . Trong đó và đã đưa ra những hợp đồng với nhiều điều khoản hấp dẫn.

Nếu thương vụ chiêu mộ Malang Sarr được chốt hạ trong ít ngày tới, đây rất có thể sẽ tân binh chính thức thứ 3 của Chelsea từ đầu mùa Hè.

Trước đó, đội bóng của Frank Lampard đã chiêu mộ Hakim Ziyech ( ), Timo Werner ( ) với tổng chi phí lên đến 91 triệu Bảng.

Bên cạnh những hợp đồng đã được công bố, đội chủ sân Stamford Bridge được tin rằng cũng đã "bỏ túi" ba chữ ký rất đáng quan tâm khác bao gồm: trung vệ Thiago Silva (PSG), hậu vệ cánh trái Ben Chilwell ( ) và tiền vệ tấn công Kai Havertz (Leverkusen).

Ngoại trừ Silva chuyển tới London theo dạng tự do, Havertz và Chilwell có thể ngốn của Chelsea những con số lên tới 72 và 50 triệu Bảng.

Chilwell cũng được cho rằng đã có mặt ở London để thực hiện việc kiểm tra y tế và chờ đợi ngày công bố hợp đồng ngay trong tuần tới.