(Chuyển nhượng) Vượt mặt Liverpool, Chelsea sẵn sàng phá vỡ hợp đồng của Timo Werner

GOAL có thể xác nhận, đã sẵn sàng chi 54 triệu Bảng (60 triệu Euro) để phá vỡ hợp đồng giữa Timo Werner và . Đồng thời, The Blues sẽ đề nghị một bản hợp đồng với mức lương lên tới 200.000 Bảng/ tuần cho chân sút người Đức.

Theo nhà báo Matt Law của tờ Telegraph, Werner đã đồng ý gia nhập đội bóng thành London.

Timo Werner has agreed to join Chelsea. More to follow #cfc