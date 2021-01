(Chuyển nhượng) Arsenal chính thức chia tay ngôi sao thứ 2 trong mùa Đông

Mới đây, xác nhận William Saliba sẽ gia nhập CLB Nice dưới dạng cho mượn đến hết mùa giải, với mục tiêu tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Thỏa thuận này không bao gồm điều khoản mua đứt vì hậu vệ 19 tuổi sẽ trở lại Pháo thủ vào cuối mùa.

Saliba chuyển đến Arsenal từ vào tháng 7/2019 với trị giá 27 triệu Bảng. Tuy nhiên, anh không được ra sân lần nào bởi CLB không đăng ký anh tham dự Ngoại hạng hay mùa này.

Wishing you the very best for the rest of the season with @OGCNice, Wilo 💪 pic.twitter.com/iDjKzqDWQH