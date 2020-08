(Chung kết Champions League) Để thua Bayern, Neymar bị gọi là 'cú lừa' của PSG

Được coi là niềm hy vọng lớn nhất của PSG, nhưng Neymar lại không thể mang về chức vô địch Champions League cho đội bóng thủ đô nước Pháp.

Hành trình của PSG và Neymar tại mùa giải năm nay đã kết thúc trong nước mắt. Đội bóng thủ đô nước nhận thất bại 0-1 trước và tiếp tục lỡ hẹn với ngôi vô địch.

Hơn ai hết, Neymar hiểu rõ sự đau đớn của việc thất bại. Sau trận đấu, các ống kính máy quay đã ghi lại hình ảnh tiền đạo người rơi nước mắt, tiếc nuối vì đã tiến tới quá gần chiếc cúp bạc.

Đối với các CĐV theo dõi trận chung kết Cúp châu Âu, nhiều người cho rằng Neymar đã có màn trình diễn rất đáng thất vọng khi chẳng thể tạo ra bất cứ dấu ấn nào trong suốt 90 phút.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng chân sút 28 tuổi vẫn tiếp tục là một "cú lừa" trong màu áo PSG.

"Neymar là vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử bóng đá. Mua về hơn 200 triệu Euro, tiêu tốn 350 triệu Euro tiền lương. Ai đó nói cho tôi biết anh ta đóng góp gì trong trận đấu này xem?"

"PSG tiêu 1,2 tỷ bảng để cạnh tranh chức vô địch Champions League. Họ mua Mbappe, mua Neymar, vào chung kết và rồi để thua. Tiền đúng là không mua được hạnh phúc!"

"Neymar cầm loa đi quẩy, nhưng lúc về thì trắng tay!"

"Neymar đúng là giỏi khóc hơn đá bóng."

"Đây là minh họa cho việc các đạo diễn hình đang tìm đủ các loại góc quay cảnh Neymar ngồi khóc."

"Fan Barca và bạn bè chia sẻ nỗi đau với PSG, Mbappe, Neymar: Hãy để tôi lau khô giọt nước mắt này."

Thất bại ở trận chung kết Champions League đánh dấu thêm một mùa giải nữa, Neymar gục ngã trước đỉnh cao.

Kể từ khi dứt áo rời Barcelona để đến PSG năm 2017, anh vẫn chưa một lần đạt được giấc mơ trở thành "số một", cũng như những thành công khi còn khoác áo CLB xứ Catalonia.