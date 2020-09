(CHÍNH THỨC) Tân binh Liverpool dương tính với COVID-19

Trang chủ chính thức xác nhận, bản hợp đồng mới của CLB, tiền vệ Thiago Alcatara đã dương tính với COVID-19 và hiện đang thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Ngôi sao người cập bến Anfield từ với mức giá 30 triệu Euro vào hôm 18/9. đã có màn ra mắt tương đối ấn tượng trong màu áo Quỷ Đỏ vùng Merseyside khi được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với thuộc vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, sau trận đấu đó, tiền vệ sinh năm 1991 lại bất ngờ không được đăng ký thi đấu trong cuộc hai cuộc chạm trán với Lincoln City và . Thậm chí, truyền thông Anh tiết lộ, cựu sao Bayern còn vắng mặt trong các buổi tập của đội bóng do gặp phải "vấn đề chưa xác định".

Mới đây, The Reds đã lên tiếng làm rõ việc này. ĐKVĐ xác nhận, Thiago là trường hợp mới nhất của đội bóng được xác định nhiễm COVID-19. Trên trang web chính thức, CLB này tiết lộ:

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.