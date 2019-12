CHÍNH THỨC: Liverpool chiêu mộ thành công Takumi Minamino

“It has been a dream, my dream to become a Liverpool player. And I’m so excited that the moment has come true.” 🙌 「リヴァプール所属の選手になることは、自分にとって夢だった。その夢が叶ったことにとても興奮している。」🙌 #LFC

A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on Dec 19, 2019 at 12:31am PST