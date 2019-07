CHÍNH THỨC: Lampard trở thành HLV trưởng của Chelsea

Trang chủ CLB Chelsea vừa đưa ra thông báo, Frank Lampard chính thức chia tay để trở lại CLB trong vai trò HLV trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Sau khi Maurizio Sarri trở về Italia để dẫn dắt , huyền thoại người nhanh chóng trở thành ứng cử viên hàng đầu cho "ghế nóng" tại Stamford Bridge - dù chỉ có một năm kinh nghiệm cầm quân tại Giải hạng Nhất.

BREAKING | Frank Lampard has been confirmed as the new head coach! pic.twitter.com/bLDGeu69Ry