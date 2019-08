CHÍNH THỨC: Joao Cancelo rời Juventus, cập bến Manchester City

Rạng sáng nay 8/8, Manchester City đã tuyên bố hoàn tất vụ chuyển nhượng - bằng tiền (khoảng 28 triệu Euro theo nguồn tin của GOAL) cộng thêm Danilo - để đổi lấy hậu vệ Joao Cancelo từ "Lão bà" Juventus.

Hậu vệ 25 tuổi người sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn lên đến 6 năm cùng The Citizens, với mức lương chưa được tiết lộ.

Được biết, tổng mức phí mà Man City bỏ ra cho thương vụ này là 65 triệu Euro.

Nổi tiếng là đối tác ăn ý của Cristiano Ronaldo ở cả cấp CLB và ĐTQG, Cancelo vốn được HLV Pep Guardiola đánh giá cao và theo đuổi từ khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè bắt đầu mở cửa.

Tưởng như gã nhà giàu nước sẽ không thể đạt được nguyện vọng trong mùa Hè này vì bị Juve "làm giá", nhưng đến khi họ dùng cựu cầu thủ Real - Danilo làm một lần của thương vụ, thì "Lão bà" đã đồng ý để Cancelo sang Ngoại hạng anh vì được nhận lại một phương án bổ sung chấp nhận được.

