CHÍNH THỨC: Fernando Torres tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35

Sau hàng loạt đồn đoán về tương lai khi không được ra sân thường xuyên tại Sagan Tosu, tiền đạo Fernando Torres vừa chính thức thông báo quyết định treo giày ở tuổi 35.

Vào ngày Chủ nhật, 23/6 tới vào lúc 12h trưa (giờ ), cựu sao của CLB sẽ tổ chức một cuộc họp báo để đưa ra những thông tin chi tiết xung quanh những dự định mới của anh.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu