'Chelsea thảm bại, CĐV Arsenal ăn mừng như mở hội'

Màn ra mắt của tân binh Gonzalo Higuain ở Ngoại hạng Anh trở thành thảm hoạ khi các đồng đội ở hàng thủ chơi như mơ ngủ hôm 30/1. Với kết quả trước Bournemouth, đó là trận thua đậm thứ hai trong lịch sử của Chelsea ở giải đấu cao nhất nước Anh và khiến đội bóng này bị đá văng khỏi top 4 trên BXH.

Trong khi đó, với chiến thắng trước Leicester City, Arsenal đã trở lại vị trí thứ tư nhờ hơn Chelsea về hiệu số bàn thắng. Chính vì vậy, đây là dịp để CĐV Pháo thủ ăn mừng như mở hội khi đội bóng này vẫn có thành tích tốt hơn đại kình địch dù sở hữu một đội hình kém chất lượng hơn.

Higuain has played 1 game for Chelsea and they have dropped to 5th, Denis Suarez has not even played a game yet and he’s helped us move up into 4th, looks like Emery has done it again.