(Champions League) HLV Lyon chia sẻ mối lo hậu thất bại trước Bayern

đã kết thúc mùa giải 2019/20 theo cách khó ai ngờ khi vào đến vòng Bán kết và chỉ chịu dừng bước trước . Với nhiều người, đó có thể coi là tín hiệu lạc quan cho Les Gones, nhưng với huấn luyện viên Rudi Garcia, điều này lại báo hiệu điều không lạc quan.

Chiến lược gia 46 tuổi quan ngại rằng, màn thể hiện ấn tượng của những Memphis Depay, Moussa Dembele hay Houssem Aouar mùa này, có thể khiến họ dễ lọt vào mắt xanh các "ông lớn" và bị cuỗm đi ngay mùa Hè.

