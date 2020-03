Cầu thủ Nigeria qua đời vì xe cứu thương... không thể khởi động

Sự trì hoãn này ngoài mong đợi này khiến ban tổ chức phải mượn một chiếc xe khác của đơn vị truyền thông có mặt tại sân để đưa Martins đến bệnh viện. Dẫu vậy, các bác sỹ đã không thể làm gì hơn để cứu mạng hậu vệ 22 tuổi.

Tin tức về cái chết của Martins sau đó đã lan đến các thành viên Nasarawa vốn đang nỗ lực hoàn tất phần thời gian thi đấu còn lại.

Sau cùng, họ giành chiến thắng 3-0 trước Katsina, nhưng đã không đã không có bất kì niềm vui và sự vui sướng nào, mà thay vào đó là những giọt nước mắt và sự đau khổ. Trên mạng xã hội Twitter, đoạn video ghi lại cảnh tưởng đáng buồn này đã được lan tỏa mạnh mẽ.

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday’s clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start 😭🕯️😭😭🕯️ pic.twitter.com/PbIms2NkXP