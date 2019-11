Casillas khẳng định việc Ronaldo giành 'Quả bóng vàng' là... phi logic

Thủ thành Iker Casillas - người từng là đồng đội của Cristiano Ronaldo - khẳng định Messi và Van Dijk mới là hai cái tên xứng đáng nhận giải QBV.

Theo ý kiến của thủ thành Iker Casillas, việc Cristiano Ronaldo - người đồng đội cũ tại - giành Quả bóng Vàng năm 2019 sẽ là điều không hợp lý, khi hai đối thủ cạnh tranh cho danh hiệu này là Virgil Van Dijk và Lionel Messi đã có mùa giải thi đấu thành công hơn về mọi mặt.

Hiện tại, danh sách 30 ứng viên cuối cùng cho giải thưởng danh giá này đã được công bố. Với việc CR7 "trắng tay" ở hai lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA cũng như FIFA The Best vừa qua, Casillas cho rằng Ronaldo chưa có đủ thành tích ấn tượng để được bầu là ngôi sao số 1 làng bóng đá trong năm nay.

"Van Dijk là cầu thủ xuất sắc nhất do UEFA bầu chọn. Messi thì được FIFA tin tưởng; nếu Cristiano giành Quả bóng Vàng, có lẽ các tiêu chí đánh giá cho giải thưởng các nhân mà chúng ta đang sử dụng sẽ là điều vô cùng phi logic!" - cựu thủ thành Real Madrid viết trong bài đăng trên Twitter.

Năm 2019 vừa qua, Van Dijk tỏa sáng giúp lên ngôi tại UEFA và về nhỉ ở Ngoại hạng với số điểm kỷ lục, còn Messi tỏa sáng với các danh hiệu cá nhân như Vua phá lưới , Vua phá lưới Champions League và Chiếc giày vàng châu Âu.

Trong khi đó, Ronaldo lại chỉ có được thành công tại ở cấp độ CLB. Dù cùng ĐT vô địch Nations League, nhưng đây lại không được coi là nhân tố giúp anh vượt mặt hai đối thủ cạnh tranh bởi đây không phải là giải đấu quá lớn, và thậm chí, người đồng đội Bernardo Silva mới là cầu thủ được bầu chọn là xuất sắc nhất.

Khi LĐBĐ thế giới công bố kết quả giải thưởng FIFA The Best, Virgil Van Dijk được nhiều nhà báo bầu chọn hơn so với Messi. Đây là một trong những lí do khiến ngôi sao của Liverpool trở thành ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng sắp tới.

Tại đây, chỉ có các nhà báo uy tín trên toàn thế giới tham gia đóng góp các lá phiếu, thay vì huấn luyện viên, thủ quân các ĐTQG hay người hâm mộ. Vào ngày 2/12 tới, tạp chí France Football sẽ chính thức công bố kết quả cuối cùng cho cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2019.