(C1) Depay đi vào lịch sử Lyon sau cú Panenka xé lưới Juventus

Với bàn thắng mở tỷ số trong trận thua 1-2 trước ở lượt về vòng 16 đội UEFA rạng sáng 8/8, tiền đạo Memphis Depay đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ra sân cho Sư tử sông Rhone ở đấu trường số một châu Âu.

Cụ thể, cầu thủ người đã nổ súng trong 6 trên 8 trận cho Lyon ở UCL mùa này. 2 trận còn lại, anh vắng mặt vì chấn thương.

Trong lịch sử, Lyon từng sở hữu một tiền đạo "mắn" bàn khác ở UCL là Sylvain Wiltord. Ở mùa giải 2004/05, cựu cầu thủ từng ghi 6 bàn/ 8 trận cho đội nhà, song thành tích này không được thực hiện liên tiếp.

Tính rộng trên bình diện các CLB , ngoài Memphis Depay, một cái tên khác cũng đạt được kỷ lục kể trên là Edinson Cavani. Trong hai mùa giải Champions League liên tiếp, chân sút người có lần 7 ăn mừng bàn thắng cùng PSG, tính từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2017.

6 - Memphis Depay is the second Dutch player to score in six consecutive Champions League games, after Ruud van Nistelrooy. Greatness. pic.twitter.com/nm7Cq2AnZK