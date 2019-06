TIẾT LỘ: Beckham 'tóm' được vợ chồng Harry Kane từ khi... 12 tuổi

Giống như David Beckham, Harry Kane từng theo học tại trường cấp hai Chingford Foundation School. Khi lên 11 tuổi, tiền đạo đang thi đấu cho Tottenham có cơ hội chụp ảnh lưu niệm với huyền thoại của ĐT - trong một chuyến thăm đặc biệt.

Love Island? Shove it where the sun don’t shine. This is the only love story we’re in to. Harry Kane and his now fiancée Kate Goodall with David Beckham in 2005, aged 12. Pictured in the second photo with their one year old daughter Ivy.



The captain we never knew we needed. pic.twitter.com/kiNn4GYhNz