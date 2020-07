Lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước , Lionel Messi đã chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2019/2020.

Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp chân sút người có được thành tích này, qua đó chính thức vượt qua huyền thoại Telmo Zarra để trở thành người có nhiều năm thống trị danh sách ghi bàn tại giải đấu nhất.

IT'S OFFICIAL! Leo #Messi wins the 2019-20 Pichichi Trophy, the seventh of his career, a new, all-time @LaLigaEN record! 🐐 pic.twitter.com/laAlgFMeAT