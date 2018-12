Ba cổ động viên đốt pháo sáng trước sân Mỹ Đình bị xử phạt

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia đã xuất hiện những quả pháo sáng trước, trong và sau khi bóng lăn.

Theo VNExpress, trước giờ bóng lăn trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup, lực lượng trinh sát của Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt quả tang ba cổ động viên quá khích đốt pháo sáng gây náo loạn.

Sau khi về trụ sở công an lấy lời khai, ba người này bị xử phạt hành chính về hành vi Vi phạm quy định sử dụng pháo theo điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, mức phạt từ 500.000 đến một triệu đồng.

Ba CĐV quá khích đốt pháo sáng đã bị đưa về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm (Ảnh: VNExpress)

Theo lãnh đạo đội cảnh sát hình sự (Công an quận Nam Từ Liêm), trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đón rất đông cổ động viên đổ về sân vận động Mỹ Đình. Trước tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều người hâm mộ không có vé vẫn đổ về quảng trường sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển.

Để đảm bảo an ninh trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra, công an quận Nam Từ Liêm huy động toàn bộ cán bộ túc trực. Quanh sân Mỹ Đình được chia thành nhiều lớp bảo vệ. Mỗi khu vực lại chia thành các góc, vị trí cụ thể và giao cho các nhân sự đảm nhận để bảo đảm an ninh, trật tự tốt nhất.

Các tổ công tác được thành lập để ngăn nạn móc túi, trộm cắp, gây rối trật tự. Ngoài lực lượng công khai, nhiều tổ trinh sát sẽ hoá trang mật phục để tuần tra, âm thầm tiếp cận những người nghi vấn.

Tuy nhiên, khi trận đâu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra, pháo sáng vẫn xuất hiện trên khán đài và khiến ban quản lý sân phải liên tục nhắc nhở trên loa phát thanh.

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này xuất hiện trong các trân đấu trên SVĐ Mỹ Đình và không loại trừ khả năng LĐBĐ Việt Nam sẽ gặp rắc rối với hành vi nói trên từ phía các CĐV.

Với bàn thắng của Nguyễn Anh Đức ở phút thứ 6, đội tuyển Việt Nam đã chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận của Chung kết.

Đồng thời các học trò của HLV Park Hang-seo cũng xác lập kỉ lục 16 trận bất bại, phá kỉ lục cũ từng được ĐT Pháp nắm giữ.