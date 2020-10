Arsene Wenger hé lộ câu chuyện 'dứt tình' với ban lãnh đạo Arsenal

Chiến lược gia người Pháp vừa có những chia sẻ khiến không ít CĐV Pháo Thủ phật lòng.

Theo tiết lộ từ huấn luyện viên Arsene Wenger, ông đã không liên lạc với thượng tầng kể từ khi chia tay đội bóng vào tháng 4/2018.

Sau 22 năm dẫn dắt Pháo Thủ, đến Hè 2018, nhà cầm quân sinh người buộc phải ra đi do những vấn đề liên quan đến tài chính của CLB Bắc London. Tính đến hiện tại, ông vẫn chưa có kế hoạch trở lại với sự nghiệp huấn luyện.

Khoảng thời gian vừa qua, Wenger thường xuyên xuất hiện trên các chương trình bình luận với tư cách là một chuyên gia.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên The Athletic, HLV Arsene Wenger đã có tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với đội bóng cũ.

"Tôi còn nói chuyện với bất kỳ ai thuộc ban lãnh đạo không à? Không. Đây chính là cách mà tôi trải nghiệm việc viết tự truyện." "Tôi không thích viết một quyển sách mà không nói ra sự thật. Đó là lý do vì sao tôi cắt đứt toàn bộ liên hệ với CLB sau khi chia tay."

Trước đó, nhà cầm quân người Pháp cũng gây xôn xao với tiết lộ từng từ chối đưa Robin Van Persie trở lại Arsenal khi tiền đạo người rời .

Ngoài công việc bình luận trên truyền hình, Arsene Wenger còn dành thời gian viết tự truyện. Gần đây, cuốn sách mang tên "My Life in Red and White: My Autobiography" của ông đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm.