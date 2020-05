Arsenal lộ áo đấu sân khách mùa sau, CĐV so sánh với... phim kinh dị

Mẫu áo đấu sân khách của Arsenal mùa tới vừa được tiết lộ, với những hoa văn trông giống hệt như... một sản phẩm lấy từ các bộ phim kinh dị.

Mới đây, Footy Headlines - trang web nổi tiếng với những dự đoán và tiết lộ chính xác về các bộ trang phục sắp được ra mắt của hàng loạt CLB - vừa tiết lộ hình ảnh áo đấu sân khách mùa tới của .

Màu chủ đạo của áo đấu này là màu trắng, kèm theo một số hoa văn được mô tả là "giống như loại đá cẩm thạch sắc đỏ". Khi nhìn lượt qua, nhiều CĐV Arsenal cho rằng thiết kế này có phần vô cùng kì lạ.

Thiết kế được cho là áo đấu sân khách của Arsenal mùa tới (Ảnh: FootyHeadlines)

Không ít người hâm mộ Pháo Thủ còn cho rằng nhà thiết kế của hãng Adidas lấy ý tưởng từ... các bộ phim kinh dị với những cảnh hành động đẫm máu.

rumoured Arsenal 2020/21 away kit with no context pic.twitter.com/NFftlvfdUQ — Amy (@aej11x) May 28, 2020

"Không cần nghĩ đến bối cảnh liên quan, đây là áo đấu sân khách của Arsenal mùa sau"

Arsenal have gone with a blood splatter pattern for their away kit to honour how they get battered out of the Top 4 every season #Respect pic.twitter.com/JwmQrzl9QH — Stanley House * (@StanleyHouseLFC) May 28, 2020

"Arsenal sử dụng hoa văn các vệt máu trên áo đấu sân khách để nói lên sự tổn thương của họ khi mùa nào cũng bay khỏi top 4"

"Tôi thấy nó giống như chiếc kem dâu này"

It's cool for Halloween. — Álvaro Lamela (@alvarolamelaz) May 28, 2020

"Mặc vào dịp lễ Halloween thì quá hợp!"

Looks like blood on a Madrid kit — Mo🇴🇲 (@MoGnabry) May 28, 2020

"Cứ như là ai vẩy máu lên áo đấu của ấy!"

Convinced this who they got to come up with the concept for arsenals alleged new kit 😂 pic.twitter.com/IamF6hHQ6m — Johnny_da_G (@Johnny_2_the_G) May 28, 2020

"Đây là cách mà họ lấy ý tưởng cho bộ áo đấu này chứ đâu!"

Mùa 2020/21 sẽ là năm thứ hai Arsenal sử dụng áo đấu của hãng Adidas. Trước đó, đội chủ sân Emirates dùng áo đấu do hãng Puma sản xuất.