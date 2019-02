"VAR -Công nghệ hỗ trợ Real Madrid!" - CĐV giận dữ khi bàn của Ajax không được công nhận

Trong trận đấu đầu tiên VAR được sử dụng ở Champions League, công nghệ này đã gây nên trách cãi khi bàn thắng hợp lệ của Ajax lại không được công nhận

VAR là tên viết tắt của Video Assistant Referee (Công nghệ hỗ trợ trọng tài). Tuy nhiên, VAR đêm qua đã bị gọi là "Công nghệ hỗ trợ Real Madrid" sau khi Ajax đã bị cướp đi một bàn thắng hợp lệ cho dù trọng tài đã xem lại băng hình.

Đêm qua, VAR lần đầu tiên được áp dụng ở Champions League và đã gây nên rất nhiều tranh cãi. Ajax với đội hình trẻ tuổi đã lấn lướt hoàn toàn nhà đương kim vô địch ở hiệp một và có bàn thắng dẫn trước vào phút 37 nhờ công Nicolas Tagliafico khi hậu vệ người Argentina đã đánh đầu bồi từ pha phá bóng của Thibaut Courtois.

Trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi xem lại VAR, Ông cho rằng Dusan Tadic đã tham gia tình huống bóng và đứng chắn cản trở Courtois phá bóng. Quyết định gây tranh cãi này đã khiến nhiều CĐV nổi giận và đổi lỗi VAR đã tiếp tay cho Real Madrid giành chiến thắng.

VAR Madrid’s best player so far. VAR doesn’t have legs. VAR is a screen. — Xav Salazar (@XavsFutbol) 13 tháng 2, 2019

VAR là cầu thủ hay nhất của Real Madrid trong trận đấu này. Mà nó chỉ là một cái màn hình và không có chân nhé.

VAR = Video Assisting RealMadrid is not a joke anymore. Unbelievable. In the League against Atleti and now this. — Barça Pictures #14 (@Barca__pictures) 13 tháng 2, 2019

VAR = Công nghệ hỗ trợ Real Madrid không còn là một câu đùa nữa rồi. Thật khó tin. Ở giải quốc nội, nó đã khiến Atletico thua đau và giờ là chuyện này nữa.

Another Champions League season and Real Madrid getting a big controversial refereeing call. There is no way Courtois is impeded there. He wasn’t getting anywhere near the header and didn’t even complain. #AJARMA — Carlo Garganese (@carlogarganese) 13 tháng 2, 2019

Một mùa giải ở Champions League và Real Madrid tiếp tục được hưởng lợi từ trọng tài. Làm gì có chuyện Courtois bị phạm lỗi. Anh ta không hề cản nổi cú đánh đầu và còn không kiến nghị gì cả sau tình huống đó.

When you realise Real Madrid are the first team to benefit from VAR in the Champions League. pic.twitter.com/9Y40knmX0M — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) 13 tháng 2, 2019

Khoảnh khắc bạn nhận ra Real Madrid là đội đầu tiên hưởng lợi từ VAR ở Champions League.

Live look into the VAR room in Amsterdam... pic.twitter.com/lRfUU1UHY0 — totalBarça (@totalBarca) 13 tháng 2, 2019

Trực tiếp từ phòng VAR tại Amsterdam

VAR = Video Assisting Real Madrid — Footy Humour (@FootyHumour) 13 tháng 2, 2019

VAR=Công nghệ hỗ trợ Real Madrid