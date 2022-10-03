Ai là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup?

Miroslav Klose đang nắm giữ vị trí 'Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup' với 16 bàn sau 24 lần ra sân.

Tiền đạo người Đức có 'màn debut' tại World Cup 2002. Kể từ đó, anh liên tục góp mặt trong thành phần ĐT Đức cho tới World Cup 2014 tại Brazil. Klose đã giành được danh hiệu 'Chiếc giày vàng' vào năm 2006.

Trước Klose, tiền đạo huyền thoại của ĐT Brazil - Ronaldo đã nắm giữ vị trí này với 15 bàn sau 19 trận (4 kỳ World Cup).

Huyền thoại người Brazil cũng giành được 'Chiếc giày vàng' vào năm 2002, sau khi ghi 8 bàn thắng, góp công lớn đưa đội bóng xứ Samba lên ngôi vô địch.

Klose đã vượt qua thành tích Ronaldo trong trận bán kết World Cup 2014, với chính ĐT Brazil. Khi đó, ĐT Đức đã hủy diệt đối thủ với chiến thắng 7-1.

Đứng sau Ronaldo là một huyền thoại người Đức khác - Gerd Muller. Ông đã ghi tới 14 bàn chỉ sau 2 lần tham dự World Cup, vào các năm 1970 và 1974.

Đến nay, vẫn chỉ có Muller, Just Fontaine và Sandor Kocsis đạt thành tích ghi nhiều hơn 10 bàn tại một kỳ World Cup.

Pele vĩ đại của bóng đá Brazil đứng 5 trong BXH các chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của World Cup. Ông ghi được 12 bàn sau 4 lần tham gia giải đấu. Tuy vĩ đại là vậy nhưng Pele chưa bao giờ giành được Chiếc giày vàng World Cup.

Getty Images

Ngôi sao của ĐT Đức và Bayern Munich - Thomas Muller là cầu thủ còn thi đấu duy nhất trong BXH chân sút ghi được 10 bàn trở lên tại World Cup.

Tính đến thời điểm hiện tại, Muller đã góp mặt ở 3 kỳ World Cup.

BXH Các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup