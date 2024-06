Nữ ca sĩ Adele là fan của đội bóng nào?

Hãy cùng GOAL tìm hiểu xem nữ ca sĩ nổi tiếng người Anh - Adele là CĐV của đội bóng nào nhé.

Adele là biểu tượng nghệ sĩ người Anh và một ca sĩ tuyệt vời. Mọi thứ mà cô chạm vào đều trở thành vàng. Giọng hát và âm nhạc của cô đã mang lại cho cô một trong những lượng fan hâm mộ lớn nhất trên thế giới và cô tiếp tục tái tạo bản thân với mỗi album.

Album của cô có tên là '21' với những bài hit như "Someone Like You", "Rolling In The Deep" và "Set Fire To The Rain" đã đạt vị trí số 1 trên toàn cầu và album này giữ kỷ lục "Album bán chạy nhất của thế kỷ 21" và "Album bán chạy thứ tư mọi thời đại" tại Anh.

