GIẢI THÍCH: Tại sao tuyển Anh lại được gọi là Tam Sư?

GOAL sẽ cùng bạn tìm hiểu vì sao đội tuyển Anh lại có biệt danh là Tam Sư nhé.

Biệt danh là điều phổ biến trong thể thao và bóng đá cũng không ngoại lệ. Cầu thủ thường được gọi một cách âu yếm với những cái tên như 'The Phenomenon' (Hiện tượng), 'The Flea' (Con bọ chét) hoặc, tùy theo người mà bạn nói đến là 'The GOAT' (Người vĩ đại nhất mọi thời đại). Sự đam mê tương tự cho biệt danh tồn tại khi nói đến các đội bóng, với cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia đều được gọi bằng những tên gọi riêng.

Anh được biết đến với biệt danh "Tam Sư" và có một bài hát đề cập đến sự thực đó, nhưng tại sao họ lại được gọi như vậy và biệt danh đó đến từ đâu? GOAL sẽ mang đến cho bạn mọi thông tin bạn cần biết.