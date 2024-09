Fans are stunned as Nicolas Jackson completed his brace in just 18 minutes against West Ham to emerge as a challenger to Erling Haaland.

Jackson đã có 4 bàn ở Premier League mùa này

Lập cú đúp vào lưới West Ham

Kiến tạo cho Cole Palmer ghi bàn thắng thứ ba Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱