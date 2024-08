Diễn viên Tom Hardy là fan của đội bóng nào?

Chắc hẳn rất nhiều bạn tò mò diễn viên nổi tiếng Tom Hardy là fan của đội bóng nào, hãy cùng GOAL tìm hiểu.

Tom Hardy đã trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của London tại Hollywood, khi anh tham gia các vai chính trong các dự án trên màn ảnh lớn và nhỏ.

Với các vai diễn đáng chú ý trong Inception, The Dark Knight Rises, The Revenant, Dunkirk và Peaky Blinders, Hardy đã trở thành một trong những gương mặt được nhận diện nhất trong điện ảnh và truyền hình.

Hiện nay, nam diễn viên đã bước vào thế giới bóng đá, làm người kể chuyện cho series Amazon Tottenham: All or Nothing, mang đến cho khán giả cái nhìn độc đáo và sâu sắc về tất cả các hoạt động bên trong của câu lạc bộ ở phía bắc London.

Với Hardy làm người kể chuyện cho series tài liệu này, GOAL sẽ cung cấp cho bạn thông tin về đội bóng bóng đá mà anh ấy ủng hộ và nhiều hơn nữa.