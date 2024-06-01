Danh sách cầu thủ ĐT Ba Lan dự Euro 2024: Ai sẽ lên đường cùng Lewandowski?

Ở Euro 2024, ĐT Ba Lan sẽ nằm ở bảng D, cùng Pháp, Hà Lan và Áo.
HLV Michal Probierz đã chọn ra 29 cầu thủ trong danh sách sơ bộ để chơi các trận giao hữu trước thềm Euro 2024? Hãy cùng GOAL điểm qua danh sách này...
|Tên
|CLB
|Lukasz Skorupski
|Bologna
|Marcin Bulka
|Nice
|Oliwier Zych
|Puszcza Niepolomice
|Wojciech Szczesny
|Juventus
|Bartosz Bereszynski
|Empoli
|Bartosz Salamon
|Lech Poznan
|Jakub Kiwior
|Arsenal
|Jan Bednarek
|Southampton
|Pawel Bochniewicz
|Heerenveen
|Pawel Dawidowicz
|Verona
|Sebastian Walukiewicz
|Empoli
|Tymoteusz Puchacz
|1. FC Kaiserslautern
|Bartosz Slisz
|Atlanta United
|Damian Szymanski
|AEK Athens
|Jakub Moder
|Brighton & Hove Albion
|Jakub Piotrowski
|Ludogorets Razgrad
|Kacper Urbanski
|Bologna
|Kamil Grosicki
|Pogon Szczecin
|Michal Skoras
|Club Brugge
|Nicola Zalewski
|Roma
|Piotr Zielinski
|Napoli
|Przemyslaw Frankowski
|Lens
|Sebastian Szymanski
|Fenerbahce
|Taras Romanczuk
|Jagiellonia Bialystok
|Adam Buksa
|Antalyaspor
|Arkadiusz Milik
|Juventus
|Karol Swiderski
|Verona
|Krzysztof Piatek
|Istanbul Basaksehir
|Robert Lewandowski
|Barcelona
ĐT Ba Lan (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.