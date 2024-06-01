Poland 2024Getty
Danh sách cầu thủ ĐT Ba Lan dự Euro 2024: Ai sẽ lên đường cùng Lewandowski?

Đây là lần thứ 7 liên tiếp mà ĐT Ba Lan tham dự một giải đấu lớn. Những cầu thủ nào có mặt trong đội hình dự Euro 2024 của họ?

Ở Euro 2024, ĐT Ba Lan sẽ nằm ở bảng D, cùng Pháp, Hà Lan và Áo.

HLV Michal Probierz đã chọn ra 29 cầu thủ trong danh sách sơ bộ để chơi các trận giao hữu trước thềm Euro 2024? Hãy cùng GOAL điểm qua danh sách này...

    THỦ MÔN

    TênCLB
    Lukasz SkorupskiBologna
    Marcin BulkaNice
    Oliwier ZychPuszcza Niepolomice
    Wojciech SzczesnyJuventus
    HẬU VỆ

    TênCLB
    Bartosz BereszynskiEmpoli
    Bartosz SalamonLech Poznan
    Jakub KiwiorArsenal
    Jan BednarekSouthampton
    Pawel BochniewiczHeerenveen
    Pawel DawidowiczVerona
    Sebastian WalukiewiczEmpoli
    Tymoteusz Puchacz1. FC Kaiserslautern
    TIỀN VỆ

    TênCLB
    Bartosz SliszAtlanta United
    Damian SzymanskiAEK Athens
    Jakub ModerBrighton & Hove Albion
    Jakub PiotrowskiLudogorets Razgrad
    Kacper UrbanskiBologna
    Kamil GrosickiPogon Szczecin
    Michal SkorasClub Brugge
    Nicola ZalewskiRoma
    Piotr ZielinskiNapoli
    Przemyslaw FrankowskiLens
    Sebastian SzymanskiFenerbahce
    Taras RomanczukJagiellonia Bialystok
    TIỀN ĐẠO

    TênCLB
    Adam BuksaAntalyaspor
    Arkadiusz MilikJuventus
    Karol SwiderskiVerona
    Krzysztof PiatekIstanbul Basaksehir
    Robert LewandowskiBarcelona
    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    ĐT Ba Lan (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.