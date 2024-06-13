Cựu HLV Chelsea, Graham Potter trở thành ứng viên tiếp quản 'ghế nóng' mà HLV Enzo Maresca để lại tại Leicester

GettyPeter McVitieCựu HLV Chelsea, Graham Potter trở thành ứng viên tiếp quản 'ghế nóng' mà HLV Enzo Maresca để lại tại LeicesterLeicester CityChelseaChuyển nhượngPremier LeagueGraham PotterLeicester đã liên hệ với Graham Potter về việc đảm nhận vị trí HLV trưởng sau khi Enzo Maresca đến Chelsea.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowLeicester đang tìm kiếm người thay thế MarescaBầy Cáo đã liên hệ với Graham PotterSolskjaer cũng nằm trong danh sách ứng viênĐọc tiếp bài viết phía dưới