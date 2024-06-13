Graham PotterGetty
Peter McVitie

Cựu HLV Chelsea, Graham Potter trở thành ứng viên tiếp quản 'ghế nóng' mà HLV Enzo Maresca để lại tại Leicester

Leicester CityChelseaChuyển nhượngPremier LeagueGraham Potter

Leicester đã liên hệ với Graham Potter về việc đảm nhận vị trí HLV trưởng sau khi ​​Enzo Maresca đến Chelsea.

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  • Leicester đang tìm kiếm người thay thế Maresca
  • Bầy Cáo đã liên hệ với Graham Potter
  • Solskjaer cũng nằm trong danh sách ứng viên
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