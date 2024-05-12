- Greenwood sắp kết thúc mùa giải cho mượn ở Getafe
- Anh đã được các CLB Tây Ban Nha và Italy liên hệ
- Các CLB Ả Rập bất ngờ vào cuộc
Chuyển nhượng: Các CLB Ả Rập bất ngờ tham gia cuộc đua giành Mason Greenwood
CHUYỆN GÌ XẢY RA?
Các CLB ở giải VĐQG Saudi Arabia rất quan tâm đến việc chiêu mộ Mason Greenwood trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Họ sẵn sàng đưa ra lời đề nghị vượt trội so với những CLB khác, bao gồm Barcelona, Atletico và Juventus, theo Marca. Manchester United rất muốn bán tiền đạo người Anh với giá cao, điều này có thể mở đường cho Greenwood đến Trung Đông để có những thử thách mới.
- Getty Images
BỨC TRANH TOÀN CẢNH
Greenwood đã để lại ấn tượng ở La Liga mùa này và Getafe thẳng thắn thừa nhận muốn mượn anh thêm một mùa giải nữa. Manchester United được cho là ưu tiên bán đứt tiền đạo này để thu về khoảng 60 triệu Euro. Mức giá như vậy vượt quá khả năng của Getafe nhưng không phải vấn đề với các đội bóng Ả Rập. Vấn đề với thương vụ này là Greenwood muốn thi đấu cho một CLB có vé dự UEFA Champions League.
BẠN CÓ BIẾT?
Greenwood là một trong ba cầu thủ Getafe được đề cử vào Đội hình tiêu biểu La Liga mùa này. Hậu vệ trái Diego Rico và tiền đạo Borja Mayoral cũng nhận được đề cử.
- Getty Images
TƯƠNG LAI CỦA GREENWOOD
Greenwood đã ghi được 8 bàn thắng ở La Liga mùa này. Anh có thể có thêm nhiều pha lập công hơn mùa giải năm nay khi Getafe còn những trận gặp Cadiz, Atletico Madrid, Alaves và Mallorca trước khi khép lại mùa giải.