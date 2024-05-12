Chuyển nhượng: Các CLB Ả Rập bất ngờ tham gia cuộc đua giành Mason Greenwood

Greenwood đã để lại ấn tượng ở La Liga mùa này và Getafe thẳng thắn thừa nhận muốn mượn anh thêm một mùa giải nữa. Manchester United được cho là ưu tiên bán đứt tiền đạo này để thu về khoảng 60 triệu Euro. Mức giá như vậy vượt quá khả năng của Getafe nhưng không phải vấn đề với các đội bóng Ả Rập. Vấn đề với thương vụ này là Greenwood muốn thi đấu cho một CLB có vé dự UEFA Champions League.