Chính thức: Hansi Flick được Barcelona bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng với hợp đồng 2 năm BarcelonaHans-Dieter FlickChuyển nhượngLaLiga

Hansi Flick has been officially announced as Barcelona's new manager, with the former Bayern Munich boss penning a two-year contract at Camp Nou.