Zirvede kalmak isteyen Türkiye, Karadağ'ı konuk ediyor

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçta Letonya'ya takılan Şenol Güneş'in öğrenicileri hem bu maçın hem de EURO 2020'nin izlerini silmek istiyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bugün Karadağ'ı konuk edecek. İngiltere'nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu'nun kadroda yer almadığı Türkiye'nin zorlu sınavı 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.

Saat 21.45 Stat Beşiktaş Park Hakem Benoit Bastien (Fransa) Yayım TRT 1

Karadağ ile üçüncü sınav

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 319'u resmi, 276'sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı. Milli takım, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 790 gol attı, kalesinde 851 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki üçüncü maçına çıkacak. İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti.

Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

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