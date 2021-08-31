La Liga devi, PSG'ye 220 milyon euro teklif etti.

Goal, Real Madrid'in transfer döneminin bitmesine saatler kala Kylian Mbappe için PSG'ye 220 milyon euro bonservis ücreti ödemeyi teklif ettiğini doğruluyor.

La Liga devi, bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldız için büyük bir baskı yapıyor.

Ancak kulüpler arasındaki görüşmeler durdu ve Mbappe'nin sezonun geri kalanını Fransa'da geçirmesi muhtemel.

Görüşmelerin durumu

Los Blancos'un Mbappe için PSG tarafından reddedilen iki teklifi var. Bunların en sonuncusu bonuslarla birlikte 180 milyon euroluk teklif.

PSG, Mbappe'yi Parc des Princes'te tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor, ancak Fransız forvet en az altı sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi.

Ligue 1 ekibi, Mbappe'nin sezon sonunda ücretsiz olarak ayrılacağını tahmin edebilir, ancak şu ana kadar bu transfer döneminde büyük paralara rağmen Mbappe'den vazgeçmeyeceklerini açıkça belli ettiler.

Real Madrid'e katılmak istediğini açıkça belirten Mbappe, ocak ayında Real Madrid ile ön sözleşme imzalayabilir ve önümüzdeki yaz ücretsiz bir şekilde La Liga devine katılabilir.

Detaylar geliyor...