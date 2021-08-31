Cristiano Ronaldo: Sir Alex Ferguson, bu senin içindi!

Portekizli yıldız, Manchester United'a yeniden tarih yazmak için geldiğini söylüyor.

Sürpriz bir kararlar Juventus'tan ayrılan Cristiano Ronaldo, Manchester City iddialarının ortasında yine sürpriz bir kararla Manchester United'a imza attı.

Kırmızı Şeytanlar, transfer döneminin son gününde Ronaldo'nun geçiş sürecini tamamladı ve resmi duyuruyu yaptı.

2009 yılında yarım kalan bir hikaye 12 yılın ardından yeniden devam ediyor.

Cristiano Ronaldo ne söyledi?

Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Cristiano Ronaldo, Manchester United taraftarlarına şu mesajı gönderdi:

"Beni tanıyan herkes, Manchester United'a olan bitmeyen aşkımı bilir. Bu kulüpte geçirdiğim yıllar ve birlikte çıktığımız yol, bu harika kulübün tarihine altın harflerle yazılı.

Old Trafford'a dönüşümün dünya çapında duyurulduğunu gördükten sonra neler hissettiğimi açıklayamıyorum. Manchester United'a karşı oynadığım onca zamandan sonra ve hatta bir rakip olarak, tribünlerdeki taraftarlardan her zaman böyle bir sevgi ve saygı görmek, bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bu kesinlikle %100 bir rüya!

İlk lig şampiyonluğum, ilk kupam, Portekiz milli takımına ilk kez çağrılmam, ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğum, ilk Altın Ayakkabım, ilk Ballon d'Or'um... Hepsini Kırmızı Şeytanlar ile aramdaki bağa borçluyum.

Tarih geçmişte yazıldı

Ama bir kez daha yazılacak!

Söz veriyorum!

Ait olduğum yere döndüm!

Not: Sir Alex, bu senin için…"

Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki ilk döneminde neler yaptı?

Manchester United'a ilk olarak 2003 yılında Sporting'den transfer olan Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson'ın bir keşfiydi ve 2009'da Real Madrid'e gidene kadar kulüpte kaldı.

Bu süre zarfında Portekizli yıldız, 292 maçta 118 gol ve 69 asist kaydetti.

Cristiano Ronaldo, 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 FA Cup, 1 Community Shield ve 2 Lig Kupası'nın kazanılmasında Kırmızı Şeytanlar'a yardım etti.

Portekizli yıldız ayrıca bu süre zarfında 1 Ballon d'Or ve 2 Premier Lig Sezonun Oyuncusu ödülünü evine götürdü.

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

Milli ara nedeniyle çalışmalarına Portekiz ile devam eden Cristiano Ronaldo, 7 Eylül'de oynanacak Azerbaycan maçının ardından İngiltere'nin yolunu tutacak.

Portekizli yıldızın, Manchester United'ın 11 Eylül'de Newcastle'a karşı oynayacağı maçta hazır olması bekleniyor.

2021/22 sezonu yaz transfer dönemi yarın kapanıyor. Bu nedenle Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo için gerekli son rötüşları tamamlıyor.

Büyük resim

Juventus'tan ayrılma kararı alıp kendini derin sulara atsa da Cristiano Ronaldo yabancı olmadığı hatta çok yakından tanıdığı bir yere dönecek.

36 yaşındaki yıldızın Real Madrid'e rekor bir transfer ücretiyle imza atmasından 12 yıl sonra Old Trafford'a dönüşü oldukça duygusal olacak.

Daha fazlası