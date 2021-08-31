Almanya kalecisi Manuel Neuer itiraf etti: Onlardan ders almalıyız

Tecrübeli file bekçisi, Euro 2020 şampiyonunun etkisinde kalmış gibi görünüyor.

Manuel Neuer, Almanya'nın yeniden uluslararası kupalar için mücadele ederken İtalya örneğini izlemesi gerektiğine inanıyor.

Panzerler, son iki büyük turnuvada hayal kırıklığı yarattı ve tecrübeli eldiven bunun farkında.

2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Almanya, Euro 2020'de ise son 16 turunda evinde döndü.

Almanlar, Joachim Löw'un bu yaz görevden ayrılmasından sonra yeni bir döneme giriyor. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Hansi Flick, bu hafta takımı ile ilk kez maça çıkacak.

Ne söylendi?

Düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli kaleci, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İtalya bir bütündü. Ne kadar aktif olduklarını, nasıl iletişim kurduklarını, ne kadar keyifle oynadıklarını görebiliyordunuz.

"Onlar, izlenecek güzel bir örnek. Onlarla aynı şeyi yapmalıyız.

"Takımımıza baktığımda, son birkaç turnuvada bu seviyeye gelmemiş olsak bile ne kadar potansiyele sahip olduğumuzu biliyorum.

"İhtiyacımız olan her şeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor."

Almanya için ne değişti?

Löw'ün Almanya'da sekiz yıl yardımcı antrenörlüğünü yapan Flick, bu yaz milli takımın başına geçmek için Bayern Münih'ten ayrıldı.

Flick; David Raum, Nico Schlotterbeck ve Karim Adeyemi'yi ilk kez A takım kadrosuna çağırırken Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Thilo Kehrer, Florian Wirtz ve Ridle Baku da Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdıktan sonra kadroya geri getirildi.

Takımdaki yeni isimlere atıfta bulunan Neuer, şu yorumu yaptı:

"Yeni yüzlerle yeni bir başlangıç. Kaybettiğimiz yeri telafi etmemiz gereken bir durumdayız. Özellikle Dünya Kupası ile ilgili hedeflerimiz yüksek.

"Her şeyden önce kalifiye olmak ve yeni teknik ekibimizle iyi bir başlangıç ​​yapmak istiyoruz.

"İlk milli arada üç maç kazanmak istiyoruz ve bu konuda hepimiz çok motiveyiz. Bu zamanı birbirimizle iletişim kurmak ve yeni oyuncuları tanımak için kullanmak istiyoruz.

"Bu takımla dünya şampiyonu olmak istiyorum, o olmasa da bu takımla bir şampiyonluk yaşamak istiyorum.

"Hansi Flick'in Bayern'de çok başarılı olduğu futbol stilini oynatmak isteyeceğini tahmin edebiliyorum.

"Topla ve topsuz aktif olmanın ve rakiplerimizi erkenden baskı altına almanın önemli olacağını düşünüyorum.

"Bununla birlikte, önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla ayrıntı göreceğiz."

Almanya için sırada ne var?

Panzerler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 2 Eylül'de Lihtenştayn'a konuk olacak.

5 Eylül'de Ermenistan'ı ağırlayacak olan Hansi Flick'in öğrencileri, 8 Eylül'de ise İzlanda deplasmanında sahaya çıkacak.

Altı puanı bulunan Almanya, grupta ilk üç maçında İzlanda'yı evinde 3-0, Romanya'yı deplasmanda 1-0 yenerken, Kuzey Makedonya'ya ise evinde 2-1 mağlup olmuştu.

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