Zinedine Zidane'ın istifasının ardındaki sır perdesi: İhanet!

İspanyol basını, Real Madrid'den ayrılan Zinedine Zidane'ın görevi bırakmasındaki temel nedeninin Florentino Perez olduğunu öne sürdü.

Real Madrid'de ikinci Zinedine Zidane dönemi resmen sona ererken, Fransız teknik direktörü istifaya sürükleyen nedenlerin yankıları sürüyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre oldukça yorucu geçen sezonun ardından dinlenme kararı alan Zidane'ın istifasının arkasındaki temel neden ise yönetim ve başkan Florentino Perez ile ters düşmesi.

AS'ta yer alan habere göre Real Madrid'in gelecek sezon Dani Ceballos ve Martin Odegaard gibi isimlere daha fazla forma vermeyi planladığı geçiş dönemi için kendini yeterince hazır hissetmeyen Zidane, birlikte büyük başarılar kazandığı Sergio Ramos ve Raphael Varane ile yeni sözleşme imzalanmamasından da rahatsızlık duyuyordu.

Florentino Perez'i affetmedi

Tüm bu nedenlere rağmen Real Madrid'de görevine devam etmeyi planlayan Zidane'ı ayrılık kararına sürükleyen ana neden ise başkan Florentino Perez'in yakın çevresine takımın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde Zidane ile yolların ayrılacağını açıklaması oldu.

Florentino Perez'in bu açıklamasını affetmeyen Zidane'ın ayrılık kararını sezon içerisinde verdiği öne sürüldü.

Real Madrid'i 2019-2020 sezonunda Barcelona'nın önünde şampiyonluğa taşıyan Zidane, İspanyol ekibinde teknik direktör olarak bulunduğu ilk dönemde de bir La Liga şampiyonluğu ve üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.

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