Zdenek Zeman dördüncü kez Foggia'nın başına geçti

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Çek teknik adam, tarihinin en başarılı günlerini yaşattığı İtalyan takımı Foggia'ya geri döndü.

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan ve kariyerinin çok büyük bir bölümü İtalya'a geçen Çek teknik direktör Zdenek Zeman, Serie C takımlarından Foggia'nın başına geçti.

Son olarak 2017-2018 sezonunda Serie A'da Pescara'yı çalıştıran 74 yaşındaki teknik direktör böylece Foggia'da dördüncü dönemini yaşamış olacak.

1989'da Serie C'de olduğu dönemde Foggia'nın başına geçen Zeman bu takımı iki yıl içinde Serie A'ya çıkartırken, Serie A'da da devam edilen üst düzey performans başarılı teknik direktöre daha büyük kulüplerin yolunu açmıştı. Foggia'nın ardından Lazio ve Roma'da görev yapan Zeman, 4-3-3 ile İtalyan futboluna damga vurmuştu.

Pendikspor'a yenilmişti

Çok ses getiren ve özellikle Juventus cephesinin tepkisini çeken İtalyan futbolundaki doping kullanımına yönelik açıklamalarının ardından Çizme'de istenmeyen adam ilan edilen Zeman, 1999-2000 sezonunda Rıdvan Dilmen'in yerine Fenerbahçe'nin başına geçmiş ancak bu dönem Pendikspor mağlubiyetiyle erken sona ermişti.

Fenerbahçe'nin ardından kariyeri düşüşe geçen Zeman, 2011-2012 sezonunda Serie B'de aldığı Pescara'yı gol rekoru kırarak Serie A'ya çıkartınca, kariyeri yeniden yükselişe geçmişti. 2012-2013 sezonunda bir kez daha Roma'nın başına geçen Zeman kısa bir süre Sırbistan'ın köklü kulübü Kızılyıldız'da da görev yapmıştı.

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