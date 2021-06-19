11 yıl aradan sonra İtalya’nın yolunu tutan Jose Mourinho, Roma ile görüşmelerinin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

GQ Portugal’a konuşan Jose Mourinho, Roma ile anlaşma sürecine dair şunları söyledi: "O günün sabahında Tottenham’dan ayrılmıştım, öğleden sonra ise Roma’dan bir teklif aldım."

"Roma, beni takımın başında görmek istediğini net bir şekilde ifade etti. İtalya’da geçirdiğim yıllarda, futbolun İtalyanlar için ne kadar büyük bir tutku olduğunu yakından görmüştüm. En son kupasını 20 yıl önce kazanan Roma’da da bu tutkuyu fazlasıyla hissettim."

“Kulübün yeni sahibi Friedkin de bana oldukça profesyonel ve alçakgönüllü bir şekilde yaklaştı. Bu aşamada kulübün yeni başarılar kazanmak için çok tecrübeli bir isme ihtiyacı olduğunu ifade ettiler.”

“Oldukça dürüst ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Ben de projelerine ikna oldum ve işime duyduğum tutkuyu yeniden hissettim. Görüşmemiz çok olumlu geçti ve benim de uzun süreler boyunca düşünmeme gerek kalmadı.”

"Kariyerimde bazı hatalar yaptım"

Mourinho, kariyerinin son dönemlerine dair de açıklamalarda bulundu

Manchester United ve Tottenham’daki maceralarına da değinen Jose Mourinho, şu açıklamalarda bulundu:

"Ben de kariyerimde bazı hatalar yaptım, kabul etmemem gereken teklifleri, projeleri kabul ettim."

“Ben gittiğimde Manchester United bir geçiş dönemindeydi. Tottenham da tarihi başarılarla dolu olan bir takım değildi. Şimdi ise Roma’da Friedkin’lerle birlikte yeni bir döneme giriliyor. Kulübün yeni sahipleriyle daha ilk görüşmemizde oldukça iyi bir ilişki kurduk. Roma ile çok kısa süre içerisinde anlaştım ve oraya büyük bir tutkuyla gidiyorum. Benim için yeni bir ‘imkansız görev’ başlıyor, ‘imkansız’ diyorum çünkü birçok insan benden büyük başarılar kazanmamı bekliyor.”

Daha fazlası için:

Euro 2020 finali Wembley'den alınabilir

Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Reinildo silahla alıkonuldu

UEFA'dan Euro 2020 takımlarına "su şişesi" uyarısı