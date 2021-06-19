Juventus, Euro 2020’de dikkatleri üzerine çeken Locatelli’nin peşinde

Goal’ün haberine göre İtalyan devi Juventus, Manuel Locatelli için Sassuolo’ya 30 milyon euro’luk bir bonservis ücretinin yanı sıra 19 yaşındaki savunmacı Radu Dragusin’i de teklif edecek.

Juventus, 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu uzun süredir takip ediyordu ve nisan ayında da Sassuolo’ya yapacağı teklifin hazırlıklarına başlamıştı.

Locatelli’nin Euro 2020’de yıldızını parlatmasının ardından, Juventus da transferde tekrar vites arttırdı.

Juventus’un teklifi

Juventus, Sassuolo’nun kapısını bir miktar bonservis ve bir de oyuncu önerisiyle çalacak.

Juventus yöneticileri, Sassuolo’yu cezbetmek için teklifine potansiyelli bir oyuncu da dahil etmek istiyor.

Rumen genç yetenek Dragusin, önemli bir potansiyel olarak görülüyor ancak kısa vadede Juventus’ta formayı kapmasına da pek ihtimal verilmiyor.

Bundan dolayı 19 yaşındaki yıldız, Juventus’un Locatelli için yapacağı teklifin bir parçası olabilir.

Sassuolo cephesinin ise Locatelli için 40 milyon euro’luk bir teklif beklediği belirtiliyor. Euro 2020’de İsviçre ağlarına 2 gol bırakan yıldız oyuncu, değerine değer katmaya devam ediyor. Sassuolo da bu kozu kullanarak oyuncuyu yüksek bir bedelle satmak istiyor.

Locatelli neler dedi?

Şu anda Euro 2020’ye odaklandığını belirten Locatelli, transfer iddiaları hakkında net bir ifade kullanmaktan kaçınıyor. “Bunlar şimdilik sadece dedikodudan ibaret. Geleceğime Avrupa Şampiyonası’ndan sonra karar vereceğim.”

“Önümüzde çok önemli bir turnuva var ve şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayım.”

“Yalnızca sahada olanlarla, yani gerçek olaylarla ilgileniyorum. Bunun dışındakiler sadece söylentilerden ibaret, üzerlerine konuşmaya gerek bile yok.”

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