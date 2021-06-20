Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea’nin tek golünü atan genç yıldız, Almanya için de büyük işler başarmaya devam ediyor.

Sezon başında Chelsea’deki performansıyla eleştirilen 22 yaşındaki genç oyuncu, sezonun son bölümündeki performansıyla kendini kanıtlamayı başarmıştı. Alman yıldız, bu çıkışını Euro 2020’de de sürdürmeye devam ediyor. Kai Havertz, Portekiz maçında kaydettiği golle Almanya formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan genç oyuncu oldu.

Havertz bu rekoru nasıl kırdı?

Genç oyuncu, Portekiz karşısında etkili bir performansa imza attı. 51. dakikada Gosens’in asistinde topu ağlara gönderen Havertz, böylelikle Almanya formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

1 - Kai Havertz (22 yaş 8 gün), Almanya Milli Takımı formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Pırlanta. #EURO2020 pic.twitter.com/q6t5Zlfy2K — OptaCan (@OptaCan) June 19, 2021

Havertz neler söyledi?

“Maç sonu Magenta TV’ye açıklamalarda bulunan Havertz, şu açıklamalarda bulundu: “Performansımızdan memnunuz, iyi oynadık.”

“Fransa maçından sonra pes etmeyip böyle bir reaksiyon gösterebilmemiz çok değerliydi. Oyun sistemimize ve kendimize güveniyoruz.”

“Macaristan ise hafife alamayacağımız bir takım. Savunma anlamında çok güçlüler, bizi zor bir maç daha bekliyor.”

Almanya’nın Euro 2020 performansı

F Grubu’ndaki ilk maçında Fransa’ya mağlup olan Almanya, Portekiz karşılaşmasını kazanıp gruptaki iddiasını sürdürmek istiyordu.

Almanların 4 gollü galibiyetinde Havertz’in performansı da dikkat çekti. Almanya, özellikle hücumda oldukça etkili bir performans ortaya koydu.

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