YORUM | Fenerbahçe'nin ikonu Volkan Demirel, 20 yıllık kulübüne rakip oluyor

"20 sene önce buraya geldiğimde delikanlı ve henüz ne yapacağını bilmeyen bir genç vardı. Ama şu anda heyecanlı ve kararlı bir Volkan var. Bunu da her zaman bulunduğum ortamda anlayacaksınız. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla devam edeceğim."

Bu sözleri söylüyordu Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, kulüpten antrenör olarak ayrılırken.

Antrenörlük kariyeri ile birlikte koskoca bir 20 yılı devirdi ve şimdi ideallerinin peşinde kendisine bir kariyer çiziyor.

2002'de Samandıra'dan içeri giren Volkan, Türk futbol tarihinin en başarılı kalecilerinden biri olan Rüştü Reçber'in Barcelona'ya transferi sorası 2003-2004 sezonunda Recep Biler ile forma rekabetine girdi ve kaleyi devraldı.

Daha sonra ise arkasına hiç bakmadı.

523 maç sığdırdı Fenerbahçe kariyerine. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Ramon Sanchez Pizjuan'da kalede tarih yazdı, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final yaptı.

Beş Süper Lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası üç de Süper Kupa kazandı ve sarı-lacivertli formaya 2 Eylül 2019'da veda etti.

Fenerbahçe'nin ikonu olan Volkan, sahadaki hırçınlığıyla her zaman dikkatleri üzerine çekti. Bir kaleciden daha fazlasıydı.

Futbola veda ettikten sonra iki sezon Fenerbahçe'de antrenörlük yapan eski millî kaleci, önce beIN SPORTS'ta yorumculuk yaptı ve yorumları ilgi çekti.

Fakat onun aklı hep sahadaydı. Doğru zamanı, doğru kulübü bekledi ve Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli'nin ardından göreve geldi. İlk maçında da Göztepe karşısında 1-0 kazandı.

Ali Koç'un yanında yaptığı veda konuşmasında teknik direktörlük kariyeri ile ilgili şu ipuçlarını veriyordu:

"Hedeflerim var. Kendi doğrularımla devam edeceğim. Acelem de yok, yavaş yavaş en doğru kararı vermek istiyorum. Güzel bir kariyerimin olacağını düşünüyorum.

"Her konuşmadan ve çalışmadan bir not alırım ve o notu okuduktan sonra yaptıklarım aklıma gelir. Bunları her zaman not aldım. Şu anda çok fazla notlarım var. Kendi oluşturduğum fikirler var."

Görünüşe göre Volkan, planlı ve oldukça heyecanlı.

Volkan'ın bu heyecanının karşısında ise yine kaotik bir dönemden geçen Fenerbahçe var. Kulüp, ikinci Vitor Pereira döneminin ardından ilk maçına çıkıyor.

Birçok teknik direktrör gündemde ve sezon sonu için Slaven Bilic ile Joachim Löw isimleri ön plana çıkıyor.

Şampiyonluk hayalleri suya düşmüş durumda ve başkan Ali Koç, kartları bir kez daha dağıtmak istiyor.

Çarşamba akşamı elbette ilginç olacak. Volkan Demirel'in ileride Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturma ihtimali çok yüksek ve Fenerbahçe ikonu, yıllarca önünde eğildiği taraftarlarınca ilk kez alıcı gözle izlenecek.

Düşünün. Volkan Demirel, bir Fenerbahçe maçında kaybedecek Fenerbahçe taraftarı buna bayılacak.

Kulağa garip geliyor, öyle değil mi?

