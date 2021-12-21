Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland taraftarına veda etti, menajeri Mino Raiola yalanladı

Borussia Dortmund ile Greuther Fürth maçının ardından taraftarları veda edercesine selamlayan Erling Haaland’ın, takımdan ayrılma ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Sezon başından beri transfer iddialarıyla gündeme gelen Norveçli futbolcunun adı Real Madrid, Barcelona ve Manchester United ile anılıyor.

Tüm iddialara rağmen Haaland’ın menajeri Raiola, oyuncusunun Borussia Dortmund’dan ayrılmasının o kadar da kolay olmadığını vurguladı.

Ne söylendi?

Erling Haaland’ın menajeri Mino Raiola NOS'a yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"Haaland Barcelona’ya transfer olabilir mi? Evet, böyle bir ihtimal var. O, her takımı bekleyebilir şu anda, çünkü hiçbir takımla anlaşmadık.

"Onun için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Dortmund’da bir yıl daha geçirme ihtimali de var tabii ki. Ayrıca, Almanya’da kalma ihtimali hala mümkün.”

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Zorc ise Erlin Haaland’ın ayrılma ihtimali hakkında, “Haaland’ın veda edercesine taraftarı selamladığını ben de gördüm. Bunun kasıtlı bir hareket olduğunu düşünmüyorum.

“Onunla bu konu hakkında konuştum ve şu anda böyle bir düşüncemiz yok.

“Haaland da bana böyle bir şeyi düşünerek taraftarı selamlamadığını söyledi. Bunu ondan duymak benim için yeterli.

“Birçok takımın onunla ilgilendiğini biliyorum. Bu konu hakkında menajeriyle de iletişim halindeyiz. Şimdilik ne olacağını tam olarak bilmiyoruz.

“Erling, takımdan ayrılabilir tabii ki. Her zaman böyle bir ihtimal var, çünkü o çok iyi bir oyuncu. Ayrıca, Almanya’da kalma ihtimali de düşük değil" dedi.

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