Yolsuzluk soruşturmasında Juventus’un ardından Inter’e de polis baskını

İtalya’da bir süredir Juventus’un başını ağrıtan yolsuzluk skandalında yasal kurumların hedefi bu kez Inter’di.

GOAL İtalya'nın edindiği bilgiye göre; maliye polisi, Milano Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Inter’in kulüp binasında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

2017 ile 2019 arasında yapılan transferleri mercek altına alan incelemede delil olarak kullanılmak üzere mali tablolar ve para transferleriyle ilgili dökümanlara el kondu.

Savcılık adına konuşan bir yetkili, Inter’in ofisine düzenlenen operasyonun Juventus hakkında yürütülen soruşturmayla aynı çatı altında olduğunu doğruladı.

Neler yaşandı?

Juventus’un bu iki yıllık sürede oyuncu alıp sattığı 17 kulübün mali hareketleri de mercek altına alınmıştı.

Söz konusu kulüpler arasında Napoli, Barcelona, Manchester City, Marsilya ve Lille gibi ülkelerinin önde gelen takımları yer alıyor.

Savcılık Juventus'u belgelerde yapılan usulsüzlükler sonucunda transferlerden haksız kazanç elde etmekle suçluyor.

İtalya Tüketici Haklarını Koruma Derneği CODACONS'un başkanı Marco Donzelli, Juventus'un Serie B'ye düşürülebileceğini ve son şampiyonluğunun elinden alınabileceğini öne sürdü.

Milan temize çıktı

Corriere della Sera’nın haberine göre yasal merciler kentin diğer köklü kulübü Milan hakkında da bir inceleme yürüttü. Ancak kırmızı siyahlı ekibin yaptığı işlemlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

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